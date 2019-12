Startup-Stipendium 2020

Für 2020 vergebe ich wieder ein Startup-Stipendium für einen Coaching-Tag.

Großartige Ideen sind dafür da, um die Welt zu verändern. Wenn du ein Startup gegründet hast mit genau so einer großartigen Idee, von der du überzeugt bist, dass sie die Welt verändern wird, dann ist das vielleicht etwas für dich.

Ich helfe dir und deinem Unternehmen, deine Idee so zu erzählen, dass die Welt genau so begeistert davon ist, wie du und dein Team es seid. Wir entwickeln gemeinsam eure Story oder formen euren Pitch, damit die Welt um eine großartige Idee reicher wird.

Bewerben können sich Startups, die max. 2 Jahre existieren. Um euch zu bewerben, schreibt mir bis zum 5.1.2020 in einer persönlichen Nachricht oder in einer Mail an stipendium@ueberzeugend-praesentieren.de, warum ihr glaubt, dass euer Produkt bzw. euer Thema es verdient, in die Welt getragen zu werden und wie es das Leben der Menschen verbessert. Aus allen Einsendungen werde ich das Thema wählen, das nach meiner Einschätzung den größten positiven Effekt auf das Leben von möglichst vielen Menschen hat. Die Benachrichtigung geht schon am 6.1.2020 raus.

Teilt das gerne, damit möglichst viele gute Ideen die Chance auf das Startup-Stipendium haben.