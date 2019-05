Business ist Business. Aber müssen Sie deswegen Ihre Menschlichkeit am Eingang abgeben? Machen Sie sich nicht zum Sklaven der Folien! Lösen Sie sich vom Laptop und blicken Sie Ihren Zuhörern in die Augen! Reden Sie normal! Lächeln Sie! Und nehmen Sie nicht alles so ernst – schon gar nicht sich selbst!