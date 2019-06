Ok, Sie haben Ihre Zuhörer überzeugt, haben sie vor den Kopf gestoßen, wach gerüttelt und mitgerissen. Aber was können, was sollen die Zuhörer denn jetzt nach Ihrem Vortrag ganz konkret tun? Sonnenklar ist das nur Ihnen (ist es?).

Sagen Sie es Ihren Zuhörern! Formulieren Sie eine konkrete Handlungsaufforderung!