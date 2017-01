Maßstäbe für den Erfolg einer Präsentation

Woran messen Sie den Erfolg Ihrer Präsentation?

An der Dauer des Applauses?

Dass es keine Fragen gab?

Dass es viele Fragen gab?

Dass Sie nur 10 Minuten für die Vorbereitung verwendet haben und alles aus dem Ärmel geschüttelt haben?

Dass Sie alles erzählt haben, was Sie wissen?

Dass Ihr Chef Sie nach dem Vortrag lobt?

Dass jemand aus dem Publikum Sie nach dem Vortrag lobt?

Dass jemand aus dem Publikum Sie nach dem Vortrag beschimpft?

Dass niemand sein Smartphone rausgeholt hat?

Dass Ihr Vorschlag angenommen wurde?

Dass Sie für einen weiteren Vortrag eingeladen wurden?

Dass Ihr Publikum verstanden hat, was Sie meinen?

Dass Ihr Publikum verstanden hat, dass das, was Sie gesagt haben, relevant ist?

Dass Sie etwas bewegt haben?

Dass sich drei Wochen nach Ihrem Vortrag im Verhalten Ihrer Zuhörer spürbar etwas geändert hat?

Der Maßstab, nach dem Sie Ihre Präsentation bewerten, beeinflusst die Haltung gegenüber Ihrer Präsentation und gegenüber Ihren Zuhörern. Haben Sie den richtigen Maßstab?