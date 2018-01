Let’s Talk: Eine New School of Presenting

Heute zu Gast: Jonas Keller, CEO der Präsentationsagentur explain GmbH.

Wir haben uns unterhalten über „Leading by Presentation“ und den Mut, schwierige Entscheidungen persönlich zu präsentieren, über eine „New School of Presenting“ von Menschen, die Spaß haben am Präsentieren, über gestiegene Ansprüche, bessere Möglichkeiten und weniger Toleranz, über persönlich Nähe und warum „Virtual Reality“ den Weg in die Wirklichkeit nicht findet.

